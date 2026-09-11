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Царьград

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Новосибирск стал лидером РФ по цене ОСАГО: полис подорожал на 53%

Новосибирск стал лидером РФ по цене ОСАГО: полис подорожал на 53%

К середине 2026 года средняя стоимость полиса обязательного страхования автогражданской ответственности в Новосибирской области достигла 13 189 рублей.

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