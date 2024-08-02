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Военное обозрение

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Если F-16 уже на Украине, то ВСУ будут использовать их в формате игры в напёрстки

Если F-16 уже на Украине, то ВСУ будут использовать их в формате игры в напёрстки

Ранее прошла информация о наличии на Украине муляжей истребителей F-16.

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