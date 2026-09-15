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Мировое обозрение

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У россиян подскочил на 30% спрос на экспедиционные круизы в Антарктиду

У россиян подскочил на 30% спрос на экспедиционные круизы в Антарктиду

Российские путешественники все чаще смотрят в сторону самого холодного континента планеты. По данным Ассоциации туроператоров России, спрос на экспедиционные круизы в Антарктиду на сезон 2026–2027 годов вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом.

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