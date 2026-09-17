Конгресс США принял законопроект Грэма об ужесточении санкций против России

Дональд Трамп и Линдси Грэм © Shannon Stapleton/Reuters Конгресс США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и введении дополнительных пошлин для крупнейших покупателей российских энергоресурсов.
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