ОКР: согласие с требованиями МОК может привести к нарушению законов России

Олимпийский комитет России (ОКР) ответил на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) может ввести дополнительные параметры отбора в отношении россиян, желающих принять участие в Олимпийских играх - 2024 в Париже.
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