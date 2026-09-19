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Несекретные материалы

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Внук Фиделя Кастро предложил использовать плавучие АЭС с российскими реакторами

Внук Фиделя Кастро предложил использовать плавучие АЭС с российскими реакторами

Внук Кастро рассказал, какие атомные технологии России могут помочь КубеПлавучие АЭС с малыми модульными реакторами по российским технологиям можно было бы использовать для выработки электричества на Кубе, считает внук кубинского революционера Фиделя Кастро, профессор Гаванского университета Фидель-Антонио Кастро-Смирнов.

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