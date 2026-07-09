"Режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует, а в переговорах с Тегераном больше нет смысла"

Судя по по заявлениям Трампа и действиям саудовских прокси против хуситов, следующий этап войны может принести закрытие не только Ормузского, но и Баб-эль-Мандебского пролива Саммит в турецкой столице НАТО уже принес массу интересных новостей: от новых претензий Соединенных Штатов на Гренландию до очередной попытки европейских членов Альянса представлять военную текущую ситуацию так, словно у них всё под контролем.