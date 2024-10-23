Kan: дрон «Хезболлы» попал точно в окно спальни Нетаньяху

Беспилотник "Хезболлы", запущенный по резиденции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху 19 октября, совершил удар по бронировонному окну его спальни, сообщает радиостанция Kan со ссылкой на источник в службах безопасности Израиля.
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