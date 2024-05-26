Мультижанровый фестиваль пройдёт в Няндоме в августе

Фестиваль «10-й меридиан» состоится со 2 по 4 августа — в рамках губернаторского проекта «Комфортное Поморье»Мероприятие, организованное детской школой искусств Няндомы и некоммерческой организацией «Северный Север», пройдёт под открытым небом — на берегу озера Боровое.