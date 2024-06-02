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Добрый Мир

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Хуситы заявили об успешном ударе по американскому авианосцу "Dwight Eisenhower"

Хуситы заявили об успешном ударе по американскому авианосцу "Dwight Eisenhower"

Вчера 96K прочитали Хуситы вообще не церемонятся с американской военной техникой и при любой удобной возможности пытаются наносить по ней ракетные удары.

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