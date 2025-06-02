Сегодня без электричества окажутся Астрахань и поселения Ахтубинского района

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В понедельник, 2 июня, плановые отключения электричества коснутся Астрахани в Заболдинском районе РЭС: а также 9 населенных пунктов Ахтубинского района – г.
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