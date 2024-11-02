Более 95% молодежи Татарстана присоединились к программе «Пушкинская карта»

Татарстан вошел в число регионов, где более 95% молодежи участвует в программе «Пушкинская карта». К ним также относятся Удмуртия, Чувашия, Архангельская, Нижегородская, Костромская и Оренбургская области.
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