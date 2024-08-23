Армия России продолжает массово сжигать американские HIMARS и MLRS (ВИДЕО)

Кадры уничтожения РСЗО M270 MLRS на южном фронте. Несколько дней назад наши «Искандеры» сожгли ещё 4 РСЗО HIMARS, наносившие удары по приграничью, дополнительный пакет ракет к американской установке и автомобили охранения.