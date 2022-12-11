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Стивен Дефур: «Азара много несправедливо критиковали. Возможно, такого игрока у Бельгии не будет ближайшие 30 лет»

Стивен Дефур: «Азара много несправедливо критиковали. Возможно, такого игрока у Бельгии не будет ближайшие 30 лет»

Стивен Дефур объяснил решение Эдена Азара завершить карьеру в сборной Бельгии. «Он получил много несправедливой критики в свой адрес, хотя, возможно, мы не найдем в Бельгии подобного игрока в ближайшие 30 лет.

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