Управление Россельхознадзора провело контроль транспортных средств с грузами животноводческой продукции на границе Российской Федерации

По состоянию на 13 июня инспекторы Управления Россельхознадзора провели контрольные мероприятия в многостороннем автомобильном пункте пропуска "Озинки", где при перевозке животноводческой продукции были выявлены нарушения ветеринарного законодательства.
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