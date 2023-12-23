Bloomberg: США пока опасаются бомбить Йемен

Вашингтон пока так и не определился, стоит ли ему наносить удары по Йемену, пишет Bloomberg. Пока речь идет только о том, чтобы убрать угрозу для торгового судоходства в регионе, сообщили изданию источники во властных коридорах, которые попросили остаться неназванными.