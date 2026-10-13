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Аргументы и Факты

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Охотовед Кудактин объяснил, почему медведи всё чаще выходят к людям

Охотовед Кудактин объяснил, почему медведи всё чаще выходят к людям

Охотовед, доктор биологических наук Анатолий Кудактин рассказал KP.RU, что подкормка диких медведей приучает их приближаться к людям и автомобилям в поисках пищи, повышая риск опасных встреч.

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