Американская пресса назвала применение вертолетов Ка-27 по правилам советской тактики лучшим способом уничтожить подводные дроны ВМСУ

Российская Федерация вполне может противостоять активным атакам украинских подводных дронов. К такому выводу пришло американское издание Forbes, анализируя вопросы противодействия морским беспилотникам в акватории Черного моря.
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