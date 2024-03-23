Генпрокуратура провела проверку разрешения на эксплуатацию «Крокус Экспо»

Проверка информации об отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию здания «Крокус Экспо» подтвердила, что оно было введено в эксплуатацию 12 октября 2009 года в соответствии с градостроительным законодательством.
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