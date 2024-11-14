Законопроект о о спецсчетах для выплат иноагентам внесут в ГД 14 ноября

Парламентарии внесут в Госдуму законопроект о контроле за деятельностью иноагентов. После принятия инициативы они не смогут получать авторские вознаграждения из России, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
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