Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский предложил решать проблему нехватки специалистов по посттравматическому стрессовому расстройству через дополнительное образование и повышение квалификации действующих медработников, поскольку сейчас таких специалистов в городе готовят только два учреждения.
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