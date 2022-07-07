В Приморском крае сообщили о штормовом предупреждении

Жителей Приморья оповестили об ожидаемой штормовой активности. Исходя из информации, предоставленной гидрометеорологическим центром, следует, что на протяжении всего восьмого июля стоит ожидать крайне обильных осадков, порядка 50 мм за 12 часов.