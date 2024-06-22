🥀 В Симферополе к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата возложили цветы и почтили память павших в ВОВ У мемориала собрались первые лица Республики Крым, ветераны боевых действий.
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🥀 В Симферополе к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата возложили цветы и почтили память павших в ВОВ У мемориала собрались первые лица Республики Крым, ветераны боевых действий.