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Царьград

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В ХК "Сибирь" не подтвердили уход нападающего Тэйлора Бека из команды

При этом генеральный менеджер клуба Виктор Меркулов признаёт, что у лучшего нападающего команды "есть какие-то дальнейшие планы".

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