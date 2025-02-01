Капитан «Краснодара» Сперцян может перейти в английский «Лидс»

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в составе английского «Лидс Юнайтед», сообщает журналистПолузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в составе английского «Лидс Юнайтед», сообщает журналист Иван Карпов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии