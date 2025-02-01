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Капитан «Краснодара» Сперцян может перейти в английский «Лидс»

Капитан «Краснодара» Сперцян может перейти в английский «Лидс»

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в составе английского «Лидс Юнайтед», сообщает журналистПолузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в составе английского «Лидс Юнайтед», сообщает журналист Иван Карпов.

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