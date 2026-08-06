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Два аборта ради карьеры и тяжелый развод: почему распался первый брак Ольги Дроздовой

Два аборта ради карьеры и тяжелый развод: почему распался первый брак Ольги Дроздовой

Брак Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова давно считают примером редкой стабильности. Но до этого союза в жизни актрисы был еще один официальный брак, о котором она почти не вспоминает.

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