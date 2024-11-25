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На Урале создали самообучающуюся систему управления дронами

Исследователи ЮУрГУ сделали заметный прогресс, разработав интеллектуальную систему управления для взлёта, полёта и посадки беспилотных летательных аппаратов, основанную на искусственном интеллекте и самообучающей нейронной сети.

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