На Урале создали самообучающуюся систему управления дронами

Исследователи ЮУрГУ сделали заметный прогресс, разработав интеллектуальную систему управления для взлёта, полёта и посадки беспилотных летательных аппаратов, основанную на искусственном интеллекте и самообучающей нейронной сети.
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