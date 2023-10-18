Албания. Деревня Линн (Линь)

Предыдущая история - Как я побывала в Советском Союзе Когда едешь по горной дороге в сторону озера Охрид, то это маленькое поселение у холма появляется внезапно, как райский остров в окружении полосатых полей.
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