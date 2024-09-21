В зоне СВО пропал осужденный за убийство мужчина, который подписал контракт

В Челябинской области пропал человек, ранее осужденный за убийство. Об этом проинформировал 74.ru. Павел Волосов, житель Карабаша, был приговорен к 20 годам тюрьмы за убийство тещи и нападение с заточкой на конвоиров.
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