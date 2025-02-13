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Германия готова усилить санкции против РФ

Германия готова усилить санкции против РФ

Берлин выступает за расширение санкций Евросоюза (ЕС) против российского энергетического сектора. Об этом говорится в заявлении министерства экономки ФРГ, направленном в ответ на депутатский запрос партии «Альтернатива для Германии» немецкому правительству.

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