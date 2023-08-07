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Тренер «Сочи» Кокорев о 4:6 от СКА: «Сделали камбэк во 2-м периоде, но в 3-м немножко не получилось»

– Первый период не получился, поговорили перед вторым периодом в раздевалке, вышли с другим настроем и сделали камбэк.

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