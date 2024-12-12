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Трампу придется заставить американцев заплатить за байденовский многомиллиардный кредит Украине

Трампу придется заставить американцев заплатить за байденовский многомиллиардный кредит Украине

На Западе утверждают, что заставили «Россию заплатить» Украине, однако глубокий анализ происходящего показывает, что ситуация намного сложнее и может обернуться негативными последствиями для американских налогоплательщиков.

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