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Регионы России

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«Ванкувер» подписал 8-летний контракт с Заеевым Байумом

«Ванкувер» подписал 8-летний контракт с Заеевым Байумом

Байум, выбранный «Миннесотой» под общим 12-м номером на драфте НХЛ 2024 года, в декабре 2025 года был обменян в «Ванкувер» в рамках сделки, связанной с переходом Куинна Хьюза в команду «Уайлд».

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