Запуск No Rest for the Wicked в раннем доступе отложен на несколько месяцев Следующая ...

Запуск No Rest for the Wicked в раннем доступе отложен на несколько месяцевСледующая игра от разработчика Ori and the Blind Forest компании Moon Studios, получившая название No Rest for the Wicked, должна была появиться в раннем доступе в первом квартале этого года.
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