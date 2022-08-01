Военное обозрение

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Ракетные удары нанесены по объектам размещения боевиков в Мерефе под Харьковом и в Николаевской области

Ракетные удары нанесены по объектам размещения боевиков в Мерефе под Харьковом и в Николаевской области

Иллюстративное фото В ночное время суток российские войска продолжали активную работу по демилитаризации в рамках проводимой на Украине специальной военной операции.

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