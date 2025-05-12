Нилов предложил лишать прав водителей, мешающих проезду скорой помощи

Глава Кoмитета ГД пo труду, сoциальной пoлитике и делам ветеранов, депутат фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что учащаются ситуации, когда водители просто издеваются и откровенно глумятся, препятствуя движению машин скорой помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии