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Нилов предложил лишать прав водителей, мешающих проезду скорой помощи

Глава Кoмитета ГД пo труду, сoциальной пoлитике и делам ветеранов, депутат фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что учащаются ситуации, когда водители просто издеваются и откровенно глумятся, препятствуя движению машин скорой помощи.

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