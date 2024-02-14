Axios: минфин Израиля заблокировал поставку американской муки в сектор Газа

Глава израильского минфина Бацалель Смотрич заблокировал гуманитарную помощь США сектору Газа, в частности поставку муки, поскольку предполагается, что получателем может быть Агентство Организации Объединенных Наций (ООН) для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которую ранее обвиняли в связях с палестинским движением ХАМАС.