Axios: минфин Израиля заблокировал поставку американской муки в сектор Газа

Глава израильского минфина Бацалель Смотрич заблокировал гуманитарную помощь США сектору Газа, в частности поставку муки, поскольку предполагается, что получателем может быть Агентство Организации Объединенных Наций (ООН) для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которую ранее обвиняли в связях с палестинским движением ХАМАС.
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