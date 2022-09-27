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Что выкладывают на YouTube сатанисты

Что выкладывают на YouTube сатанисты

  Ежедневно на YouTube загружаются сотни часов видео. Чтобы хоть как-то выделиться на фоне толп блогеров, влогеров, стримеров и летсплейщиков-майнкрафтеров, авторам некоторых роликов приходится выдумывать откровенный треш-контент и даже притворяться законченными шизофрениками.

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