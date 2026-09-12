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ИА Регнум

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Трамп заявил, что хотел бы видеть Ирландию объединенной

Трамп заявил, что хотел бы видеть Ирландию объединенной

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть Ирландию объединенной. С таким заявлением политик выступил 12 сентября на встрече с премьер-министром республики Михолом Мартином в Дублине.

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