Россиянам назвали автомобили, которые изменились в цене

На прошлой неделе дистрибьюторы продолжили активно вносить изменения в прайс-листы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.
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