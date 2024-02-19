Эсапекка Лаппи выиграл Ралли Швеции

Jaanus Ree / Red Bull Content PoolВторой этап чемпионата мира по классическому ралли завершился в Скандинавии — Ралли Швеции WRC выиграл финский пилот заводской команды Hyundai Shell Mobis WRT, который опередил британского гонщика Элфина Эванса Toyota Gazoo Racing WRT и француза Адриана Фурме из M-Sport Ford World Rally Team, для которого подиум стал первым в карьере в WRC.