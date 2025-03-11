Konami анонсировала новую презентацию Silent Hill Transmission, на которой покажет Silent Hill f...

Konami анонсировала новую презентацию Silent Hill Transmission, на которой покажет Silent Hill fKonami объявила, что проведет прямую трансляцию Silent Hill Transmission на этой неделе, в ночь с четверга на пятницу, 14 марта в 01:00 МСК, с намерением публично представить Silent Hill f.
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