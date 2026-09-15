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На Ямале 19 жительниц наградят материнскими медалями

На Ямале 19 жительниц наградят материнскими медалями

В ЯНАО 19 жительниц получат медали к празднованию Дня матери. Распоряжение об этом опубликовано на сайте окружного правительства.

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