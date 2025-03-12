Москва готовит 78 набережных к навигации: озвучены планы благоустройства

В Москве стартовала подготовка 78 набережных к навигации. Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков сообщил, что планируются очистка и ремонт парапетов, тротуаров, спусков к воде, а также работы по гранитной облицовке.