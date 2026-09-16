Парфюмерный рынок Китая: переход к ценностно-ориентированному росту

Парфюмерный рынок Китая выходит за рамки экстенсивного роста, ориентированного на объемы, и движется в сторону ценностно-ориентированного развития и межотраслевой интеграции.
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