Запад пытается повторить украинский сценарий с Молдовой и Грузией

Пока Молдова готовится подписать с Европейским союзом соглашение о партнёрстве в сфере безопасности, в Грузии продолжаются протесты против законопроекта об иноагентах, принятого на днях парламентом страны большинством голосов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии