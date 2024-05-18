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Крымская газета

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Запад пытается повторить украинский сценарий с Молдовой и Грузией

Запад пытается повторить украинский сценарий с Молдовой и Грузией

Пока Молдова готовится подписать с Европейским союзом соглашение о партнёрстве в сфере безопасности, в Грузии продолжаются протесты против законопроекта об иноагентах, принятого на днях парламентом страны большинством голосов.

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