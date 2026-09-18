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ИА Регнум

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Мендель заявила, что Зеленский отверг пять вариантов мирного соглашения

Мендель заявила, что Зеленский отверг пять вариантов мирного соглашения

Глава киевского режима Владимир Зеленский с 2022 года отверг как минимум пять вариантов мирных соглашений с Россией.

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