Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Минпросвещения увеличит учебную нагрузку в 10–11‑х классах с 2027 года

Минпросвещения увеличит учебную нагрузку в 10–11‑х классах с 2027 года

По обновленному ФГОС нагрузка составит от 2312 до 2516 часов за два года С 1 сентября 2027 года в российских школах изменится объем учебной нагрузки для старшеклассников: Минпросвещения установило новый минимум часов для 10–11‑х классов — не менее 2312 часов за два года.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя