Минпросвещения увеличит учебную нагрузку в 10–11‑х классах с 2027 года

По обновленному ФГОС нагрузка составит от 2312 до 2516 часов за два года С 1 сентября 2027 года в российских школах изменится объем учебной нагрузки для старшеклассников: Минпросвещения установило новый минимум часов для 10–11‑х классов — не менее 2312 часов за два года.
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