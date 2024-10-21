Президентские выборы в Молдавии и прошедший параллельно с ними 20 октября референдум о внесении изменений в Конституцию страны завершились близким […] The post Санду проиграла даже в электоральной пустыне appeared first on Медиакратия.
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