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Предсказание математика гения Сидика Афгана

Предсказание математика гения Сидика Афгана

Предсказание математика гения Сидика Афгана Здравствуйте, друзья! Мы неоднократно в наших публикациях упоминали Сидика Афгана — ученого, которому удалось посредством математических вычислений предсказать важнейшие события в политике и экономике последних десятилетий.

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