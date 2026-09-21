Предсказание математика гения Сидика Афгана Здравствуйте, друзья! Мы неоднократно в наших публикациях упоминали Сидика Афгана — ученого, которому удалось посредством математических вычислений предсказать важнейшие события в политике и экономике последних десятилетий.
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